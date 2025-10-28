Sabato 25 ottobre il giardino della San Francesco d’Assisi, nel cuore di Japigia, si è trasformato in uno spazio vivo di comunità, colori e relazioni grazie al Festival dell’Inclusione e della Pace di “A piccoli passi”, un pomeriggio aperto a giovani, famiglie e cittadini per riflettere insieme sul valore dell’inclusione e della pace.

Il momento centrale dell’evento è stato la pittura condivisa della Panchina della Pace: una

panchina colorata a più mani, simbolo di ascolto reciproco e di accoglienza.

Mentre alcune squadre dipingevano, altre hanno partecipato a giochi collaborativi e attività

pensate per favorire il dialogo e la conoscenza tra persone diverse. La panchina resterà nel giardino della come segno permanente: un invito a sedersi, fermarsi, guardarsi negli occhi e riscoprire la bellezza di incontrarsi.

Il pomeriggio è poi entrato nel vivo con il momento “Una panchina che dà voce”, una serie di interventi brevi e profondi da parte di persone che ogni giorno vivono l’inclusione nei propri ambiti:

● Mariangela Taccogna – Docente – Inclusione e pace nella scuola

● Antonio Gianpietro – Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità – Inclusione e pace nella disabilità

● Angela Perna – Consigliera Comunale – La politica e la costruzione di comunità inclusive

● Padre Vincenzo – Parroco della Parrocchia San Francesco d’Assisi – Inclusione e pace nella Chiesa

● Giorgia Loconsole – Tecnico della riabilitazione psichiatrica – Lotta allo stigma e salute mentale

Le testimonianze hanno dato voce a un messaggio semplice e potente: “la pace non è lontana, si costruisce nella vita di tutti i giorni. Con un saluto, un ascolto più attivo, un piccolo passo.

“A piccoli passi” nasce dal percorso giovanile della Parrocchia San Francesco d’Assisi e

dall’impegno dei giovani volontari che lavorano nel quartiere per creare legami significativi e sostegno reciproco.

Il progetto è finanziato dall’Unione Europea, nell’ambito del Corpo Europeo di Solidarietà

che promuove la partecipazione attiva, l’inclusione e la crescita comunitaria.

“La pace non arriva da lontano. Si costruisce qui. Tra le persone. A piccoli passi.”