A Triggiano è stato arrestato un 23enne del posto nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto dalla locale Compagnia di Carabinieri. Il giovane era già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a causa di ripetute violazioni delle prescrizioni dell’Autorità giudiziaria.

I militari, insospettiti dall’atteggiamento del giovane all’esterno di un esercizio commerciale di Triggiano, lo sottoponevano a controllo, trovandolo in possesso di un telefono cellulare, in violazione del divieto impostogli nell’ambito della misura di prevenzione a cui era soggetto.

Gli ulteriori accertamenti, svolti presso l’abitazione del ragazzo con l’ausilio delle unità cinofile, hanno consentito di rinvenire una pistola clandestina con relative munizioni e colpo in canna, tre panetti di hashish, materiale per il confezionamento, un conta-soldi elettronico, circa 4mila euro in contanti, oltre a “walkie talkie” e altri strumenti riconducibili ad attività illecita finalizzata a furti di autovetture.

Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro ed il giovane è stato arrestato e condotto presso la Casa circondariale di Bari.