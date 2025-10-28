Abbattere barriere culturali e strutturali e offrire l’occasione di vivere da protagonisti l’adrenalina della pista. L’asfalto dell’Autodromo del Levante di Binetto (BA) racconta una storia di coraggio, tecnica e velocità: riprende dalla Puglia il programma nazionale di corsi ANGLAT – Associazione Nazionale Guida Legislazioni Autonomie Trasporti per le persone con disabilità, che, in collaborazione con FISAPS – Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali e il Comitato Italiano Paralimpico, si rivolge a persone con disabilità motoria in possesso di Patente B speciale, interessate ad accedere ufficialmente al mondo delle competizioni automobilistiche.

Un’opportunità concreta di accesso allo sport motoristico: chi risulta idoneo può infatti sostenere in un secondo momento il test di uscita rapida dalla vettura, per richiedere tramite la FISAPS la licenza CH Nazionale ACI Sport, il documento ufficiale che consente di gareggiare nei campionati su pista assieme ai piloti normodotati.