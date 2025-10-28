25mila orme di circa 200 diverse specie di dinosauri perfettamente conservate a distanza di 80 milioni di anni. Non è fantascienza bensì uno dei più grandi parchi in Europa scoperto casualmente 26 anni fa in una cava privata ad Altamura. Cava Pontrelli, un luogo divenuto crocevia di ricercatori tra archeologi, icnologi e paleontologi che hanno passo dopo passo ritrovato in questi anni migliaia di orme che hanno permesso anche di ricostruire i percorsi che i dinosauri effettuavano. Un luogo magico ed intriso di storia divenuto pubblico solo una decina di anni fa e su cui prosegue la febbrile attività di ricerca e di messa in sicurezza poichè, vista la conformazione, l’attività di restauro e recupero è costante. Domenica scorsa un’apertura straordinaria grazie alla Soprintendenza delle Belle Arti di Puglia che ha voluto aprire le porte a Cava Pontrelli a famiglie e soprattutto bambini coinvolti anche in un’attività laboratoriale dopo la visita. La cava appertenuta originariamente alla famiglia De Lucia ha permesso di estrarre pietra per tanti anni sino allo stop ed all’abbandono. Ma caso fortuito ha voluto che due geologi passassero su questi luoghi in elicottero mentre stavano effettuando delle ricerche per un’azienda estrattiva. Da quel sorvolo alla scoperta vera e propria passarono poche settimane. Lo studio sulla cava ha permesso poi di individuare una nuova icnospecie dal nome Apulosauripus Federicianus oltre che di chiarire meglio l’aspetto di queste terre circa 80 milioni di anni fa. La perfetta conservazione di queste impronte, infatti, ha consentito di capire che queste terre non fossero ricoperte interamente di acqua bensì che fossero direttamente legate al continente africano con la formazione di un vero e proprio promontorio. La presenza di paludi con l’innalzamento e l’abbassamento delle acque oltre alla formazione di fango e successivamente di rocce carbonatiche hanno poi permesso la conservazione delle orme. Le specie di dinosauri che calpestavano questi luoghi 80 milioni di anni fa erano essenzialmente erbivori dando anche un volto molto particolare in termini di fauna a questi luoghi. Non sono gli unici ritrovamenti in realtà in Puglia ma il giacimento di impronte rinvenute nella cava Pontrelli ad Altamura rappresenta un unicum europeo che probabilmente andrà ancor di più tutelato e valorizzato nel prossimo futuro.