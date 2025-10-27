Alla fine le liste a supporto dei 4 candidati alla carica di presidente della regione Puglia non saranno 13 bensì 12. Esclusa dalla competizione la lista La Puglia con Noi, lista civica che avrebbe dovuto supportare ed esser la quinta a sostegno del candidato di centrodestra Lobuono. C’è anche la grana Forza Italia nel collegio di Foggia che al momento è stata esclusa per un vizio di forma così come, dall’altro lato, la lista Popolari per Decaro. Sempre nel collegio foggiano stop anche alla lista unica “Alleanza Civica” del candidato governatore Sabino Mangano. In tutti e tre i casi, però, se ne discuterà in giornata presso il tribunale civile di Foggia per valutare con i rappresentanti di lista le controdeduzioni. In caso di conferma dell’esclusione ci potranno poi essere 24 ore per il ricorso d’urgenza alla commissione elettorale centrale e cioè alla corte d’appello di Bari prima di eventuali ricorsi ulteriori anche al Tar.

Situazione che dunque vedrà nella partita una lista a testa per i due candidati civici Sabino Mangano e Ada Donno mentre 4 saranno le liste a supporto di Luigi Lobuono per il centrodestra e 6 quella a supporto di Antonio Decaro per il centrosinistra. Al momento in tutta la regione sono 565 i candidati complessivamente al consiglio regionale che è stato confermato a 50. Nel centrosinistra delle sei liste ci sono PD, Movimento 5 Stelle, AVS oltre alle tre civiche “Per”, “Decaro presidente” e “Popolari per Decaro” per un totale di 294 candidati. Il centrodestra invece avrà Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega (lista unica con Udc e Socialisti) e Noi Moderati con 200 candidati in totale. “Alleanza Civica per la Puglia” è il nome della lista che sostiene il candidato governatore Sabino Marco Mangano (sostenuto anche da Marziani di Puglia e Netx Italia) con 36 candidati. La lista di Puglia pacifista popolare (con Partito comunista italiano, Potere al popolo e Risorgimento socialista) sostiene la candidatura a presidente di Ada Donno con 35 candidati.