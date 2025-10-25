Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione della Polizia di Stato a Bari nei confronti di soggetti dediti a reati predatori o a delitti a scopo di lucro, commessi nel capoluogo e nei comuni della provincia.
Nel corso dei mesi di settembre e della prima metà di ottobre, il Questore di Bari ha emesso una serie di provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica:
- 13 Avvisi orali a cambiare condotta di vita ai sensi del Codice Antimafia del 2011, nei confronti di altrettanti individui già noti alle forze dell’ordine per precedenti relativi a spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro la persona e contro il patrimonio, come furti in abitazione e rapine. Sei dei destinatari risultano residenti nel comune di Bari, mentre i restanti sette nei comuni limitrofi.
- 7 Divieti di ritorno ai sensi del Codice Antimafia del 2011, di cui 4 riguardano il comune di Bari e 3 i comuni della provincia, a carico di persone sorprese in passato in flagranza di reato o trovate in possesso di armi, oggetti atti ad offendere o sostanze stupefacenti. Alcuni di loro risultano già gravati da precedenti per reati contro il patrimonio o lesioni personali.
Tali misure di prevenzione personale rientrano nel costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto alle forme di criminalità diffusa e nel rafforzamento del controllo del territorio, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini di Bari e della sua provincia.