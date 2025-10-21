Nel corso dello scorso fine settimana, la Polizia di Stato ha svolto un servizio straordinario di controllo finalizzato al contrasto del fenomeno della guida dopo l’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.

L’operazione ha visto impegnate pattuglie della Polizia Stradale di Bari e un equipaggio dell’Unità Cinofila della Questura, con la collaborazione di personale medico specializzato, nella fascia oraria notturna.

Nel corso dei controlli sono stati fermati 72 veicoli e identificate 78 persone. Tra i conducenti sottoposti ad accertamenti, quattro sono risultati positivi alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Per loro è stata disposta la sospensione della patente di guida e la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L’attività, che rientra in un più ampio piano di controlli predisposto dalla Polizia di Stato, proseguirà anche nei prossimi mesi con l’obiettivo di innalzare gli standard di sicurezza stradale, promuovendo la prevenzione, l’informazione e il rispetto delle norme del Codice della Strada, a tutela di tutti gli utenti della strada.