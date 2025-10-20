Un nuovo incidente mortale ha macchiato di sangue le strade di Bari. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 19 ottobre, su via Gentile, una delle vie principali del quartiere Japigia, teatro del pauroso impatto tra una moto ed una autovettura.

A perdere la vita un ragazzo di appena 22 anni, Alessandro Del Core. Il giovane era in sella al mezzo a due ruote quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Punto che, secondo una prima ricostruzione, procedeva nel senso opposto di marcia.

L’incidente si è verificato intorno alle 19, nei pressi del Sacrario Militare. Dopo il violento impatto, la vittima ha terminato la sua corsa contro un cartellone pubblicitario.

Rapidi i soccorsi da parte degli operatori del 118, giunti sul posto con un’ambulanza, ma al loro arrivo per il 22enne non c’era già più nulla da fare. Assieme ai sanitari sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Bari, che hanno effettuato i primi rilievi sul posto, utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Tra le ipotesi, al vaglio, quella di una manovra azzardata da parte della vettura, che potrebbe aver invaso la corsia opposta, travolgendo il giovane centauro.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità barese. Appassionato di motori e delle due ruote, il 22enne lavorava come meccanico e frequentava una scuola serale per conseguire il diploma. Sul suo profilo Instagram si definiva un “biker italiano” e condivideva spesso video e foto che lo ritraevano in sella alla sua amata motocicletta, quella che lo ha accompagnato anche nella sua ultima corsa.