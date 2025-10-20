Il comando della Polizia Locale di Bari ha disposto la donazione, in favore di alcuni Istituti tecnici della città, di macchinari e utensili sequestrati e confiscati nell’ambito delle attività di controllo condotte dagli agenti sul territorio cittadino, grazie alle quali nei giorni scorsi è stato possibile individuare e sanzionare i titolari di due officine risultate del tutto irregolari.

Il materiale confiscato, in perfetto stato e immediatamente utilizzabile, consiste in una serie di attrezzature tra cui figurano cric per autovetture, apparecchiature smontagomme, dispositivi per equilibratura pneumatici, carrelli porta utensili con i relativi attrezzi da lavoro e manometri, che saranno impiegati nella formazione degli studenti dei corsi di avviamento alle professioni della meccatronica.

«A seguito del nulla osta della Camera di Commercio – spiega il comandante della PL Michele Palumbo – abbiamo provveduto a destinare i macchinari e gli utensili sequestrati e perfettamente funzionanti alla formazione dei nostri giovani impegnati nei corsi di studio professionalizzanti. In questo modo inseriamo in un circuito virtuoso i materiali sequestrati presso attività esercitate abusivamente, tutelando al tempo stesso le aziende che lavorano secondo le regole e i cittadini, che ancora una volta invitiamo a rivolgersi esclusivamente a officine autorizzate a garanzia della sicurezza di tutti».