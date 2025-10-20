“C’è bisogno di investire seriamente sulla sanità”. Sono le parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Bari per partecipare a due assemblee: la prima al Policlinico, nell’Aula Magna “De Benedictis” della Scuola di Medicina; la seconda alla Bosch nella zona industriale. Landini, a margine dell’assemblea al Policlinico, ha parlato anche del futuro dell’ex Ilva di Taranto. “Serve un intervento diretto dello Stato nella gestione dell’impresa. Se non lo si fa, rischiamo di perdere un settore strategico per un Paese che vuole restare industriale”. L’incontro con lavoratori e lavoratrici della sanità e della metalmeccanica si inserisce nel corso della mobilitazione lanciata dalla Cgil dal titolo “Democrazia al lavoro” e che vedrà il sindacato tenere una manifestazione nazionale sabato 25 ottobre a Roma. Per la Cgil al centro ci dovrebbero essere salari e pensioni, un fisco più giusto, investimenti su sanità e istruzione, il contrasto alla precarietà.