È stata una notte decisamente movimentata a Terlizzi, dove gli agenti della Metronotte Srl sono intervenuti in due distinti episodi criminosi. Nel primo, avvenuto intorno alle 23.30, due pattuglie dell’istituto di vigilanza privata hanno messo in fuga alcuni malviventi intenti a cercare di sottrarre cavi elettrici presso un impianto di produzione di energia. All’arrivo della Metronotte, i ladri avevano già aperto i pozzetti di ispezione dei medesimi cavi, creando al contempo un varco lungo la rete perimetrale. Il sito è stato presidiato e dei fatti sono stati informati i Carabinieri.

Il secondo episodio si è verificato alle 3.30 presso il bar di una stazione di servizio, dove almeno tre persone a volto coperto hanno sfondato la vetrina di accesso, utilizzato un veicolo come “ariete”. Il tempestivo intervento delle pattuglie ha determinato la fuga dei malviventi a bordo di una Fiat Uno, rubata sempre la notte scorsa a Corato, lasciando il bottino sul posto. Inseguiti dagli agenti della Metronotte, i ladri hanno quindi abbandonato anche la Fiat Uno, non prima di aver colpito con un attrezzo un’auto di servizio dell’istituto di vigilanza, nel tentativo di speronarla. Fortunatamente non si sono registrati feriti, mentre il bottino e l’auto rubata sono stati recuperati. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma della Tenenza di Terlizzi.