Questa mattina la Polizia di Stato è riuscita a sventare un furto in un appartamento nel centro di Putignano. Gli agenti sono arrivati in viale Colombo e hanno notato due uomini che, alla vista dei poliziotti, hanno tentato frettolosamente di raggiungere un’auto che è partita a tutta velocità rischiando di travolgere gli agenti che hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro il veicolo. I due uomini a piedi sono stati bloccati e portati in commissariato: la loro posizione è al vaglio degli inquirenti.

Le altre persone a bordo dell’auto sono fuggite. Non si registrano feriti. Le indagini sono affidate alla squadra mobile della questura di Bari.