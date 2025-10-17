Nel corso del mese di ottobre, la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di controllo del territorio nel centro cittadino di Bari, con particolare attenzione alle aree di maggiore aggregazione ed alle principali piazze cittadine, Piazza Moro, Piazza Umberto e Piazza Cesare Battisti.

L’attività, disposta dal Questore di Bari nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai reati predatori e alle situazioni di degrado urbano, ha consentito di identificate 768 persone, di cui 195 risultate con segnalazioni di polizia, ed eseguire 19 perquisizioni.

25 i posti di controllo nell’ambito dei quali sono stati verificati 269 veicoli; 4 di questi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Elevate 4 contravvenzioni al Codice della Strada e ritirate 4 patenti di guida ed 1 carta di circolazione.

Sono stati eseguiti controlli amministrativi presso 7 esercizi commerciali, volti alla verifica del rispetto delle normative di settore e delle condizioni di sicurezza.

Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica della posizione sul territorio nazionale di cittadini stranieri: 30 di loro sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione; tra questi, alcuni hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione, altri sono stati muniti di decreto di trattenimento presso il CPR o di Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

L’attività di prevenzione e controllo proseguirà anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire sicurezza, legalità e decoro nelle aree più sensibili della città.