Si è svolto questa mattina, in piazza Cesare Battisti, “Tutte e tutti in piazza” , il primo dei tre eventi di animazione territoriale organizzati dal Csf – Centro servizi per famiglie “San Nicola” per vivere lo spazio pubblico e, contestualmente, sensibilizzare i cittadini sui servizi offerti dalla struttura del welfare comunale.

L’iniziativa, che intende replicare il progetto estivo realizzato in piazza Cesare Battisti e in piazza Carabellese (piazza Madonnella), ha come obiettivo principale la valorizzazione delle piazze quale spazio pubblico da vivere in un’ottica di inclusione, incontro e socializzazione, con particolare attenzione alle dinamiche del gioco e della partecipazione attiva.

Pertanto, dalle ore 10 alle 12, gli operatori del centro, gestito dalla cooperativa sociale Progetto Città, hanno animato la piazza con giochi di gruppo e attività ludiche pensate per coinvolgere presenti e passanti e promuovere i servizi del Csf, intercettando i bisogni di potenziali utenti attraverso una programmazione variegata e finalizzata ad avvicinare quanti non si rivolgono spontaneamente ai servizi di welfare.

Nel corso delle tre giornate vengono proposte attività laboratoriali, giochi cooperativi e di gruppo, letture animate e momenti ludico-educativi rivolti a diverse fasce di età. La scelta di portare le attività del Centro servizi per famiglie direttamente nei luoghi di aggregazione spontanea ha già ricevuto molti riscontri positivi, facilitando in qualche caso l’avvicinamento di cittadini interessati a consulenze di vario genere e a momenti di socializzazione.

I prossimi appuntamenti in programma, sempre in piazza Cesare Battisti, dalle ore 10 alle 12, si terranno mercoledì 22 e 29 ottobre.

Il Centro servizi per famiglie “San Nicola” si trova in strada del Carmine 11, a Bari vecchia. Per ricevere informazioni, è possibile telefonare ai numeri 080 5289075 e 344 0635702, scrivere alla mail [email protected] o consultare le pagine social csfsannicolamurat (facebook) e csfsannicola (instagram).