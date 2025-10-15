Si è tenuto questa mattina, presso il mercato della ex Manifattura Tabacchi, il sopralluogo finalizzato a individuare gli interventi più urgenti da realizzare in tempi brevi per risolvere le principali criticità segnalate dagli operatori mercatali, oggetto di una riunione svoltasi nel pomeriggio di ieri a Palazzo della Città.

Al termine del sopralluogo, cui hanno partecipato l’assessore allo Sviluppo locale e il direttore del settore Immobili comunali della ripartizione Ivop Antonio Toritto, d’accordo con gli operatori mercatali, si è stabilito che nei prossimi giorni saranno rimossi i pannelli di copertura pericolanti di alcune delle ‘pagode’ che si affacciano su via Nicolai.

Inoltre, a cura di Amiu, saranno eseguiti interventi di pulizia accurata e deblattizzazione dell’area mercatale, mentre la ditta affidataria dell’accordo quadro per le manutenzioni si occuperà delle operazioni di sfalcio e diserbo.

Contestualmente, l’amministrazione procederà a sollecitare i proprietari dell’ex Arena Giardino, contigua al parcheggio della ex Manifattura, che da tempo presenta segni di degrado (con cumuli di rifiuti che attirano blatte e topi), affinché procedano a un intervento di bonifica necessario a garantire la salute pubblica.

Infine si procederà a una verifica della effettiva chiusura dei box attualmente vuoti perché non operativi, per evitare che vengano utilizzati impropriamente.

Gli interventi concordati oggi con gli operatori consentiranno a questi ultimi di lavorare in sicurezza nelle more della redazione del progetto per l’accorpamento e la riqualificazione complessiva del mercato della ex Manifattura, per cui sono disponibili circa 4 milioni di euro, che sarà definito con il coinvolgimento degli stessi operatori mercatali.

Nel frattempo sono alle battute finali i lavori per la realizzazione della nuova stazione dei Carabinieri all’interno della ex Manifattura Tabacchi. La consegna dell’opera consentirà di liberare l’area dalle recinzioni di cantiere.

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE