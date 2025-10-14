La polizia di Stato di Bari ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un giovane barese di 20 anni, accusato del reato di rapina aggravata. Si evidenzia che questi sono accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari, che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

Nella tarda mattinata del 13 ottobre, la polizia di Stato di Bari è intervenuta a seguito di una segnalazione di una rapina a mano armata in corso all’interno di un supermercato del quartiere Libertà. Un rapinatore, travisato con il cappuccio di una felpa e con uno scaldacollo, dopo aver fatto accesso al supermercato puntando una pistola, aveva minacciato il personale presente facendosi consegnare parte dell’incasso giornaliero.

Personale dei Falchi della Squadra Mobile di Bari, ricevuta la nota radio, interveniva sul luogo dell’evento individuando l’autore della rapina che si allontanava a piedi in una via limitrofa, ancora travisato. A questo punto i poliziotti intimavano di fermarsi al fuggitivo il quale, vistosi ormai senza vie di fuga, si arrendeva e si consegnava agli operatori.

I successivi accertamenti sull’arma consentivano di appurare che si trattava di una pistola a salve priva, tuttavia, di evidenti segni riconducibili e identica nell’aspetto a una vera pistola. È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’esecuzione della misura precautelare odierna, seguirà il confronto con la difesa dell’indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine al reato contestato, dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.