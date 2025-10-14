Numeri da capogiro nell’edizione 2025 di Agrilevante. La rassegna internazionale dedicata a macchine e impianti per l’agricoltura, ospitata tradizionalmente negli spazi della Fiera del Levante di Bari, si è conclusa quest’anno con un nuovo record di presenze: 100.907 visitatori, di cui quasi 4.500 arrivati dall’estero. Il miglior risultato di sempre nella storia della manifestazione, un punto di riferimento per agricoltori e imprese che operano nell’area mediterranea.

Una prestigiosa vetrina per curiosi e addetti ai lavori, che hanno potuto conoscere più da vicino le novità tecnologiche del settore: trattrici, macchine operatrici, attrezzature, mezzi per il giardinaggio e componenti (per un totale di 5.000 modelli), prodotti da 350 industrie specializzate, ed esposti nei padiglioni e nelle aree esterne del polo fieristico.

Una settantina i convegni e gli incontri organizzati, rivolti a tecnici, operatori economici e studenti, oltre che agli appassionati del verde e delle attività rurali.

Spazio anche agli appuntamenti istituzionali legati alla rassegna, con la visita del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida e la presenza di ministri e diplomatici da numeri Paesi del bacino mediterraneo e dell’Africa subsahariana.

Bilancio più che positivo anche per le attività business to business, alle quali hanno preso parte le delegazioni ufficiali di operatori economici provenienti da 34 Paesi. Cifre importanti per una manifestazione che si conferma, anche quest’anno, un “faro” per il mondo dell’agricoltura.