Nell’ambito degli intensificati servizi di controllo del territorio nelle principali piazze cittadine e nelle zone di maggiore aggregazione, negli ultimi giorni, la Polizia di Stato ha notificato 8 Daspo urbani (Divieto di Accesso alle aree urbane).
Il Questore di Bari ha emesso 3 provvedimenti nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari, sorpresi ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore nell’area antistante il Molo San Nicola di Bari.
Un provvedimento è stato notificato ad un cittadino straniero, deferito all’Autorità Giudiziaria, colto nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti in piazza Cesare Battisti, nei pressi dell’Università. Colpito dal provvedimento anche un cittadino straniero responsabile di lesioni personali ai danni di un avventore di un bar, ubicato nei pressi della stazione ferroviaria “Bari Nord”.
In provincia, tre Daspo urbani sono stati adottati nei confronti di altrettanti cittadini stranieri che, a Gioia del Colle, avevano aggredito per futili motivi l’avventore di un bar.
L’attività della Polizia di Stato si inserisce nel più ampio piano di prevenzione e sicurezza voluto dal Questore di Bari, volto a garantire il rispetto delle regole, la tutela del decoro urbano e la vivibilità degli spazi pubblici per tutti i cittadini.