La stagione dell’influenza è ormai alle porte e gli ultimi dati suggeriscono di non sottovalutarla. Per questo motivo il Policlinico di Bari ha avviato la campagna di vaccinazione antinfluenzale che coinvolge medici, infermieri ed anche i pazienti ricoverati che ne faranno richiesta. L’iniziativa ha preso il via all’interno dell’Unità Operativa di Cardiologia, nel padiglione Asclepios 3. La novità di quest’anno è che la campagna sarà itinerante: ovvero sarà il vaccino a raggiungere gli operatori sanitari mentre sono al lavoro.

L’obiettivo è quello di proteggere gli operatori e i pazienti, soprattutto i più fragili. Nella campagna sono coinvolti anche gli studenti dei corsi di laurea di Medicina e delle Professioni sanitarie. Non c’è tempo da perdere sottolineano dal Policlinico. Il Covid si sta già diffondendo. Nelle prossime settimane arriva anche l’influenza.

