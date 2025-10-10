E’ ufficialmente partita questa mattina la corsa elettorale alla carica di presidente della Regione Puglia di Luigi Lobuono, imprenditore pugliese scelto dal centrodestra come uomo giusto per competere contro Antonio Decaro. Ieri è stato accolto a Roma dal vicepremier Tajani e dal ministro Francesco Lollobrigida oltre che dal capogruppo leghista alla Camera Riccardo Molinari assieme ai diversi parlamentari della regione. Oggi l’avvio ufficiale a partire da Bari dove c’è stato il primo incontro con la stampa.

Luigi Lobuono, ex presidente della Fiera del Levante, è già stato candidato nel 2004 contro Michele Emiliano alla carica di Sindaco della Città di Bari. Ma l’imprenditore pugliese è stato scelto per la sua visione di concretezza del cosiddetto fare come ha ribadito il ministro Lollobrigida presente stamane nel capoluogo.

Quale sarà il tema della campagna elettorale, seppur breve, lo ha voluto spiegare sinteticamente il vice ministro alla giustizia il sen. Francesco Paolo Sisto.

Il servizio completo su News24.City.