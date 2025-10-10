Si è svolto a Bari dal 5 all’8 ottobre 2025 il 127° Congresso Annuale della Società Italiana di Chirurgia Generale, nonché 27^ edizione dell’Annual Conference della European Society of Surgery, che ha visto la partecipazione di circa 2000 fra chirurghi, non chirurghi relatori, studenti e infermieri distribuiti su 108 sessioni scientifiche e di comunicazione.

Per l’occasione, nell’ambito della settimana nazionale della Protezione Civile 6-16 ottobre 2025, la Prefettura di Bari in collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa – Comando Sanità Militare Interforze ha coordinato una delle sessioni scientifiche conclusive su “Emergenze chirurgiche in ambiente ostile e mass casualty nell’era della green economy” e l’allestimento di una esposizione dimostrativa comprendente:

– una Struttura Chirurgica da Campo dell’Esercito in standard “Role 2 Forward” NATO, composta da Sala Triage-Sala Operatoria- Sala Post operatoria;

– una camera iperbarica della Marina Militare;

– l’ospedale con 235 posti letto, sale operatorie, laboratori e ambulatori specialistici predisposta per il soccorso sanitario in scenari di guerra anche CBRN a bordo della Nave di Supporto Logistico “Vulcano” della Marina Militare, ancorata nel Porto di Bari e visitabile dal terminal crociere.

Tutte le installazioni militari, unitamente ad una nuova tecnologia per l’allestimento rapido di camere chirurgiche sterili (ArcSterile) e ad un robot per la chirurgia teleassistita, sono state illustrate ai congressisti ed a visitatori esterni addetti ai lavori e istituzionali.

Alla cerimonia inaugurale del 5 ottobre nello storico Teatro Petruzzelli ha partecipato anche l’Università di Bari, della quale ricorre quest’anno il centenario della fondazione. Nel corso della cerimonia il Senato Accademico dell’Università di Bari ha conferito la laurea honoris causa all’attore Carlo Verdone come riconoscimento alle sue numerose iniziative di sostegno al settore medico ed alla chirurgia in Italia e all’estero, anche in scenari di intervento umanitario. Il Prof. Francesco Giorgino, direttore del Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica di Uniba, ha letto il dispositivo del conferimento. A pronunciare la Laudatio, invece, sono stati Mario Testini e Ugo Boggi, rispettivamente professori di Chirurgia generale dell’ Università di Bari e dell’Università di Pisa. L’attore, dopo la proclamazione, ha esposto la sua Lectio Magistralis dal titolo “Carlo Verdone, un medico mancato… fino a ieri”.

Il Congresso della Società Italiana di Chirurgia Generale non si svolgeva a Bari da 50 anni.