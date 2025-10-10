Puglia e Stati Uniti non sono mai stati così vicini. Saranno attivati dal 1° maggio 2026 i nuovi collegamenti aerei diretti da Bari a New York, andata e ritorno. L’annuncio è stato dato nei giorni scorsi da Aeroporti di Puglia.

I voli partiranno quattro volte alla settimana e saranno gestiti dalla compagnia statunitense United Airlines, un colosso dell’aviazione commerciale mondiale.

Il lunedì, il martedì, il giovedì ed il sabato si partirà dall’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari-Palese verso lo scalo di “Newark Liberty” alle ore 9.45 e con arrivo alle 14. Il volo New York-Bari, invece, partirà il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, alle 16.45, con arrivo alle 7.45 del giorno successivo.

Una nuova rotta che apre la strada a nuove opportunità di sviluppo per la regione, dal punto di vista commerciale e turistico, e conferma l’interesse dei grandi vettori internazionali per il mercato pugliese.

Lo scorso 4 giugno, nello scalo barese, è atterrato il primo volo diretto dagli Stati Uniti, operato dalla Neos, partito dall’aeroporto “John Fitzgerald Kennedy” di New York. La tratta coperta dalla stessa compagnia aerea resterà attiva fino al prossimo 15 ottobre.