La Sezione di Polizia Stradale di Bari, in collaborazione con l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Bari, ha svolto un servizio di controllo mirato sui velocipedi elettrici, ciclomotori e motocicli nel Comune di Gioia del Colle. L’attività si è svolta con l’ausilio del Banco Prova Mobile della Motorizzazione, strumento che consente di verificare le caratteristiche tecniche dei veicoli.

Durante il servizio sono stati controllati complessivamente 18 veicoli. Quattro di essi sono stati sottoposti a sequestro poiché modificati e rientranti nella categoria dei ciclomotori, ma privi di immatricolazione e copertura assicurativa. I conducenti, in alcuni casi minorenni, erano sprovvisti della necessaria patente di guida. Sono state inoltre contestate infrazioni per guida senza casco, per un totale di 25 violazioni accertate.

L’obiettivo dei controlli è quello di sensibilizzare i cittadini, in particolare i più giovani, sull’importanza del rispetto delle caratteristiche costruttive dei veicoli. Un ciclomotore progettato per viaggiare a 45 km/h, se modificato per raggiungere velocità superiori ai 60 km/h, può diventare estremamente pericoloso: l’impianto frenante e la struttura del mezzo, infatti, non sono concepiti per sopportare tali sollecitazioni.

La Polizia Stradale e Motorizzazione Civile continueranno congiuntamente queste attività di prevenzione e controllo, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti.