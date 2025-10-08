Il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS presenta il “Laboratorio di Documentario Partecipato” tenuto dal regista Mauro Maugeri, autore di spot e documentari.

Il laboratorio si svolgerà in tre diverse edizioni, il 9 ottobre a Trani, il 10 ottobre a Putignano e l’11 ottobre a Bari. Utilizzando solo la videocamera dello smartphone, i partecipanti apprenderanno i rudimenti tecnici e teorici della progettazione di un documentario, della realizzazione di riprese video e del montaggio audiovisivo.

Un laboratorio costruito anche per riflettere collettivamente sul ruolo della persona che si dedica al volontariato e per creare un cortometraggio per comunicare quanto fatto all’esterno. Sono 7 i posti a disposizione.

– Edizione Trani: giovedì 9 ottobre 2025, dalle 15 alle 19;

– Edizione Putignano: venerdì 10 ottobre 2025, dalle 15 alle 19;

– Edizione Bari: sabato 11 ottobre 2025, dalle 9 alle 13.

Mauro Maugeri è autore di spot e documentari. Dal 2005 è formatore presso associazioni, scuole e università. Dal 2013 è membro della Presidenza Nazionale di UCCA (Unione dei Circoli del Cinema dell’Arci). Ha collaborato con Rai, Mediaset, Sky, Centro Sperimentale di Cinematografia, Eni-Snam, Teatro Stabile di Bologna. Con il progetto Sicily Folk Doc ha vinto una Menzione Speciale nella sezione I LOVE GAI della 73ma Mostra del Cinema di Venezia e ha partecipato a decine di festival tra l’Europa e gli USA. Insegna cinema all’Accademia di Design e Comunicazione Abadir di Catania.