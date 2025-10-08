E’ arrivata l’ufficialità della candidatura a presidente della Regione Puglia: il nome deciso dal tavolo romano è quello dell’imprenditore Luigi Lobuono, già presidente della Fiera del Levante dal 2001 al 2006. L’impasse sul candidato pugliese è stata superata con la definizione dei candidati presidenti per il centrodestra anche nelle regioni Veneto e Campania. Sarà Alberto Stefani in quota Lega il candidato in Veneto. Edmondo Cirielli, quota Fratelli D’Italia è il candidato per la Campania. Il 71enne Lobuono è da sempre vicino a Forza Italia ed è stato candidato sindaco di Bari nel 2004 quando fu sconfitto da Michele Emiliano.