Rendere l’istruzione, la formazione e il lavoro più inclusivi e accessibili a tutti, in Italia e in Grecia. È questa la missione di PR.O.GR.E.S.S., il progetto che mette al centro le sfide reali che le persone con disabilità affrontano nella vita quotidiana, come l’accesso limitato alla formazione, la difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro e la mancanza di strumenti digitali adeguati, combinando ricerca, innovazione e collaborazione e plasmando soluzioni che aprono nuove opportunità.

Il servizio.