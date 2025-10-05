I Vigili del Fuoco di Bari, tra le decine di interventi per il mal tempo e il vento forte, segnalano un intervento particolare nella stazione ferroviaria di Santo Spirito dove un anziano perdeva il controllo dell’auto finendo sul primo binario.

Immediati i soccorsi dei Vigili del Fuoco intorno alle 16 per rimuovere l’auto dai binari. Grazie anche all’ausilio di una rampa costruita con materiali di fortuna come legno e mattoni e con un particolare argano azionato a mano, si è riusciti a spostare il veicolo e a consentire il ripristino della circolazione ferroviaria