Lo scorso 30 settembre, al termine di una articolata attività d’indagine, i Carabinieri della Stazione di Putignano (BA) hanno eseguito una ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Bari, nei confronti di T.F., 23enne, ritenuto responsabile di aver commesso quattro rapine in danno di supermercati della provincia di Bari e già ristretto per altra causa presso la Casa Circondariale di Lucera (FG).

I colpi, messi a segno con l’utilizzo di armi, hanno fruttato al malvivente un bottino di circa 4mila euro. Fondamentale, per l’individuazione del giovane, sono risultate le testimonianze raccolte e le immagini fornite dai sistemi di videosorveglianza.