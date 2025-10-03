Sabato 4 ottobre, alle ore 20.30, al Castello Svevo di BARI, andrà in scena il sorteggio ufficiale per la composizione delle pool dei Campionati Europei 2026 di pallavolo, femminili e maschili. Un appuntamento di fondamentale importanza quello in programma questo weekend in Puglia e che segnerà dunque l’inizio del cammino verso la nuova rassegna continentale. Le ventiquattro squadre partecipanti, in entrambi i tabelloni (femminile e maschile), scopriranno il loro percorso in un Europeo. Alla serata saranno presenti il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente FIPAV Giuseppe Manfredi e il Presidente CEV Roko Sikiric.

Insieme a loro, tra gli altri, i due commissari tecnici delle nazionali azzurre Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi e i presedenti delle più importanti federazioni continentali. Quello in programma a BARI sarà il primo atto ufficiale di EuroVolley2026, con l’Italia che organizzerà per la seconda volta consecutiva la rassegna continentale maschile dopo quella del 2023. Tra le squadre partecipanti saranno presenti, per il torneo maschile e quello femminile, i 4 Paesi Organizzatori. Le altre compagini si sono qualificate in base all’edizione precedente e tramite i processi di qualificazione. Come per le ultime edizioni i paesi organizzatori avranno la possibilità di scegliere un’avversaria tra quelle provenienti dai tornei di qualificazione. Le formazioni vincitrici del titolo continentale conquisteranno il pass diretto per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.