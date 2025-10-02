Il regista pugliese Giuseppe Gimmi tra gli ospiti della rassegna “Cinema in verde – Festival internazionale di cinema ambientale” che si è svolto presso l’Orto Botanico di Roma dal 18 al 21 settembre.

Presentato il cortometraggio dell’ autore pugliese “Al di là dell’ombra”, un’opera che affronta temi cruciali come la disabilità visiva e la salvaguardia dell’ambiente, unendoli in un racconto intimo e poetico. Un festival che giunto alla sua terza edizione, si distingue proprio per la sua attenzione verso le tematiche ambientali, proponendo una selezione di film che, attraverso il linguaggio della fiction, raccontano il rapporto tra l’uomo e la natura.

“Al di là dell’ombra” si inserisce perfettamente in questo contesto, esplorando la connessione tra la percezione sensoriale di un pastore cieco e il mondo naturale che lo circonda.

«Ho voluto raccontare una storia in modo semplice, ecologico e a basso budget – ha dichiarato il regista Giuseppe Gimmi – La nostra produzione ha cercato di minimizzare l’impatto ambientale, utilizzando prodotti a chilometro zero e ripulendo l’area delle riprese. Questo approccio è stato fondamentale per trasmettere il messaggio di riconnessione tra uomo e ambiente, che è il cuore del cortometraggio».

Il film narra la vita di un pastore cinquantenne, cieco dall’età di dieci anni, che esplora il bosco in compagnia della sua ombra. La storia, definita da Gimmi come “un racconto intimo con se stessi”, utilizza un linguaggio visivo e sensoriale per riflettere sulla vita, sulla pazienza e sul rapporto con l’ambiente circostante. L’opera ha già ricevuto riconoscimenti, tra cui il premio per la miglior regia al Festival Internazionale del Cinema Patologico di Roma.