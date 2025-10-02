Una giornata all’insegna dell’amicizia, della condivisione e dello sport. Si è svolto presso il Cofit Club il torneo “A piccoli passi… lo sport che unisce”, un evento che ha visto la partecipazione di tanti giovani e famiglie del quartiere, in occasione della Settimana Europea dello Sport 2025.

Il torneo ha trasformato il campo in un luogo di incontro, dove la passione per il gioco si è

fusa con i valori dell’inclusione, della collaborazione e dello spirito di squadra.

Un ringraziamento speciale al consigliere comunale con delega allo sport Lorenzo Leonetti,

che ha voluto essere presente portando il suo incoraggiamento e sottolineando l’importanza

di investire nello sport come strumento educativo e di crescita per i giovani.

«Lo sport è un linguaggio universale che unisce le persone, abbatte le barriere e offre ai

ragazzi occasioni di crescita e riscatto. Eventi come questo sono fondamentali per costruire

comunità più forti e inclusive» – ha dichiarato Lorenzo Leonetti.

L’iniziativa rientra nel progetto “A piccoli passi”, che ha come obiettivo la promozione di

attività educative, sociali e ricreative per i giovani del territorio, con l’intento di rafforzare i

legami comunitari e offrire nuove opportunità di aggregazione positiva.

Lo sport è per tutti, e quando unisce diventa un ponte verso una società più solidale.