Questa mattina il Questore di Bari, dr. Massimo Gambino, ha incontrato gli Ispettori assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Bari. Il Capo della Polizia, tenendo conto delle esigenze rappresentate dal Questore per rafforzare l’organico del personale della Questura di Bari, ha disposto il trasferimento di 5 ispettori della Polizia di Stato che, sono stati assegnati a diversi Uffici operativi della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di questa provincia. Il Questore ha accolto i nuovi arrivati con l’augurio che possano svolgere al meglio il loro lavoro.