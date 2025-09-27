“Ha la pistola, sta scappando”. A 24 ore dal tentativo di rapina al centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, un nuovo episodio si è verificato nel Barese, a Sannicandro. Un video amatoriale diffuso sui social da una residente mostra un uomo, con il volto coperto da un passamontagna e armato, che avrebbe rapinato una gioielleria in piazza Cesare Battisti.

Nella fuga a piedi per le vie cittadine il malvivente è stato inseguito da alcuni cittadini che sono riusciti a bloccarlo fino all’arrivo dei carabinieri. Secondo quanto si apprende, il commando era composto da altre tre persone, fuggite a bordo di un Suv e al momento irreperibili. Le indagini puntano ad acquisire le immagini della videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica e identificare i complici.