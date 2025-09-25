Non si placa affatto il fenomeno dei furti di autovetture sul territorio. Le immagini riprese da un telefonino testimoniano l’ultimo episodio, accaduto alla mezzanotte di ieri a Giovinazzo, sul lungomare di Levante, da parte di una banda a bordo di una Porsche Macan. Alcuni uomini vestiti di scuro e col volto coperto sono riusciti a rubare una Peugeot 208 con la manomissione della centralina e la “spinta” per la messa in moto: una tecnica tristemente “collaudata”, come attestano i numerosi furti che avvengono da tempo a nord di Bari e nella Bat.