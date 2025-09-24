Adesso è davvero ufficiale: firmati stamane dal presidente uscente Michele Emiliano i quattro decreti per il voto che si terrà nelle due giornate del 23 e 24 novembre per il rinnovo del consiglio regionale con l’elezione diretta del governatore della Puglia. Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. “Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti – si legge in una nota della Regione – avranno luogo, senza interruzioni, le operazioni di scrutinio”.

La scheda sarà di colore verde. Nelle circoscrizioni elettorali, basate sul numero di residenti risultanti dal censimento 2021 (totali 3.922.941), su 23 seggi 7 sono assegnati a Bari, 2 rispettivamente alla Bat ed a Brindisi, mentre poi sono 4 a Foggia, 5 a Lecce e 3 a Taranto. Rispetto alle scorse elezioni sarà Foggia a perdere un consigliere in favore di Bari. Gli ulteriori seggi, 27, saranno assegnati invece con il ‘premio di maggioranza’ fino a formare l’assise di 50 consiglieri.

La posizione dei candidati sulla scheda elettorale verrà poi decisa per sorteggio. L’ultimo dei quattro decreti stabilisce anche il numero minimo e massimo di candidati da presentare in ogni lista su base provinciale, stabilendo anche la «forchetta» per i rispetto della parità di genere. Le liste dovranno essere depositate entro il 24 ottobre.