Mercoledì 8 ottobre Bari diventerà Capitale del Trasporto. A partire dalle ore 9, presso il Terminal Crociere del porto, la città ospiterà infatti la tappa pugliese di Frigo‘N’Motion, il primo giro d’Italia ideato da OITAF (Osservatorio Interdisciplinare Trasporto Alimenti e Farmaci) e dedicato al trasporto a temperatura controllata, che su territorio è garanzia di qualità e di eccellenza alimentare.

L’appuntamento di ottobre, promosso da OITAF in collaborazione con Rolfo Ice e con Petrarolo & Co., è stato presentato questa mattina presso la sede di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani. Alla Conferenza Stampa sono intervenuti: Mario Aprile Presidente Confindustria Bari e Barletta Andria Trani, Giuseppe Totorizzo Presidente Sezione Trasporti e Logistica Confindustria Bari e Barletta Andria Trani, Franco Fenoglio General Advisor di Rolfo Holding, Giuseppe Guzzardi Direttore Generale di OITAF e Biagio Petrarolo Presidente di Petrarolo & Co.

«Bari al centro della logistica del freddo: la tappa di Frigo’N’ Motion sottolinea il ruolo strategico della città, ponte tra Nord e Sud e tra Europa e Mediterraneo – secondo Franco Fenoglio, General Advisor di Rolfo Holding. Non solo transizione ecologica, ma economia reale: garantire qualità e sicurezza nelle eccellenze agroalimentari locali richiede investimenti in infrastrutture, digitalizzazione e mezzi innovativi. La sfida è duplice: ridurre l’impatto ambientale e potenziare la competitività globale delle imprese. Frigo’N’ Motion ascolta le esigenze locali, condivide best practice e lancia un messaggio chiaro: Bari è il futuro della mobilità e della logistica sostenibile».

«Per la prima tappa di Frigo’N’Motion nel Mezzogiorno d’Italia abbiamo scelto un territorio in cui il trasporto a temperatura controllata riveste un ruolo strategico per lo sviluppo economico – ha dichiarato Giuseppe Guzzardi, Direttore Generale di OITAF – Puglia e Basilicata sono regioni vocate de sempre a orticoltura e frutticoltura, senza contare il peso del settore farmaceutico sull’economia locale: riteniamo che quella di Bari sia la scelta ideale per tracciare lo stato dell’arte e le prospettive future del trasporto ATP».

«Alla giornata dell’8 ottobre Confindustria Bari e BAT sarà presente e darà tutto il suo supporto organizzativo, coinvolgendo le imprese associate del settore dei trasporti, ma anche gli imprenditori associati dell’industria e del digitale, perché oggi non c’è industria senza trasporti e senza l’innovazione importantissima del digitale. Noi dobbiamo riportare la manifattura al centro della crescita. Dobbiamo creare un’agenzia per l’attrattività per attirare nuovi insediamenti manifatturieri sul nostro territorio, e per fare questo dobbiamo poter puntare anche su un sistema di trasporti efficiente, che rappresenta una leva straordinaria per l’industria». ha dichiarato Mario Aprile Presidente Confindustria Bari e Barletta Andria Trani.

«L’evento OITAF dell’8 ottobre, organizzato in collaborazione con la Sezione Trasporti e Logistica di Confindustria Bari Bat e su impulso del nostro imprenditore associato Petrarolo, rappresenta una occasione di visibilità europea per la Puglia e per gli operatori del trasporto alimentare fresco, i cui prodotti ogni giorno colorano le tavole di migliaia di famiglie. L’evento disegnerà i punti di forza e le criticità del sistema dello stoccaggio e del trasporto a temperatura controllata e darà spazio agli attori pugliesi del settore che, nel rispetto delle norme alimentari, garantiscono tracciabilità e sicurezza fino al consumatore finale. La catena logistica del food è fonte di opportunità e di occupazione per la Puglia, una regione che rappresenta nel panorama nazionale uno dei territori con maggiore vocazione agroalimentare». ha affermato Giuseppe Totorizzo Presidente Sezione Trasporti e Logistica Confindustria Bari e Barletta Andria Trani.

«È per noi motivo di grande soddisfazione che OITAF abbia scelto la Puglia e la nostra organizzazione per ospitare l’evento Frigo’N’Motion, in programma l’8 ottobre a Bari – ha dichiarato Biagio Petrarolo, Presidente di Petrarolo e Co. – Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a Confindustria Bari e Barletta Andria Trani per il patrocinio concesso e per l’attenzione riservata a un appuntamento che intende promuovere l’innovazione e valorizzare il nostro territorio».

Secondo i dati Unioncamere del 2023, con ben 80.000 ettari di terreni coltivati la Puglia è infatti la prima regione d’Italia per superficie dedicata all’orticoltura. Il volume della produzione raggiunge i 3 milioni di tonnellate all’anno, mentre il valore supera 1,6 miliardi di euro. Le esportazioni sono il 10,9% dell’export nazionale, per un totale di 372 milioni di euro: la regione è la quinta in Italia per l’esportazione di ortaggi, dopo Veneto, Campania, Emilia-Romagna e Lombardia. La frutta è coltivata su 179.000 ettari dedicati, per una produzione che supera i 2 milioni di tonnellate annuali, compresa l’uva da vino. La Puglia è dunque la terza regione italiana per la produzione di frutta, dopo Sicilia e Veneto. In Basilicata la superfice dedicata all’ortofrutta supera invece i 55.000 ettari, per una produzione che sfiora le 344.000 tonnellate di ortaggi e le 300.000 tonnellate di frutta (dati ISTAT 2021 – 2022).

Dopo i saluti istituzionali, la tappa barese di Frigo’N’Motion del prossimo 8 ottobre si aprirà con la presentazione in anteprima del Documento Scientifico prodotto da OITAF e dedicato alle buone pratiche nella logistica e nel trasporto di frutta e verdura fresca: una guida agile, che tratteggia l’intera struttura della catena logistica in import ed export, affronta le problematiche collegate alla deperibilità e riassume tutte le soluzioni operative e tecnologiche messe a punto nel settore trasporti per evitare lo spreco, a partire dalla temperatura controllata che risulta la strategia più efficace per rallentare il deperimento dei prodotti, preservandone nel contempo la qualità e le proprietà nutrizionali.

La mattinata proseguirà con gli interventi sullo scenario del mondo ATP, sull’ industria locale e sul futuro della logistica e della tecnologia al servizio del freddo. A conclusione sono previste due tavole rotonde a carattere tecnico: “Tecnologia, Trasporti, Noleggio” e “Catena del freddo, connessioni calde. Dialogo tra GDO e autotrasporto”.