Tre spettacoli, da venerdì 26 a domenica 28 settembre , due prime nazionali e una prima regionale, per aprire la quarta edizione di Trame Contemporanee, dedicata alla commedia. Il festival teatrale a cura della Compagnia Malalingua, con il sostegno del Ministero della cultura e della Regione Puglia, con la direzione artistica di Marianna de Pinto e Marco Grossi quest’anno ospiterà 18 spettacoli , coinvolgendo 13 compagnie teatrali e più di 50 artisti ospiti, con una grande attenzione per i debutti in scena di nuove opere – saranno 9 i debutti nazionali e 4 quelli regionali – e per le compagnie under 35. Numerose le collaborazioni, con alcune tra le compagnie più importanti del panorama nazionale, poi sperimentazioni di format innovativi e due residenze teatrali e un programma parallelo di attività collaterali, tra cui dj-set, podcast e Poetry Slam.

Ad aprire Trame Contemporanee 2025, sarà venerdì 26 settembre alla Cittadella degli Artisti di Molfetta alle 21 , il debutto nazionale di Ammazzare i morti”, targato Compagnia Umberto Orsini, per la regia del premio Ubu 2024 (come Migliore Attore/Performer per La Ferocia) Leonardo Capuano, con protagonista l’attore pugliese Giorgio Sales, tratto da un racconto dello scrittore tarantino Carlo D’Amicis. Una Puglia invernale, un paesaggio triste e desolato, abitato da padroni e da servi che cercano di sopravvivere, fa da sfondo alla storia di un ragazzo di Tirana, costretto a subire le prepotenze di un caporale foggiano. Dopo un litigio viene spedito a lavorare nel basso Salento alle dipendenze di un nuovo padrone che è al tempo stesso sindaco del paese e titolare di un’agenzia di sicurezza, per cui il protagonista dovrà svolgere il ruolo di sorvegliante: dovrà vigilare le case al mare lungo la Strada Cucchiara accanto a tre guitti pugliesi, trattati anche loro come schiavi. Con ironia surreale la storia del nostro ragazzo di Tirana diventa dunque spettacolo, dichiaratamente spettacolo e il suo intento è da subito ben chiaro: far ridere il pubblico, il popolo, raccontando le proprie disgrazie.

Sabato 27 settembre sempre alla Cittadella degli Artisti di Molfetta alle 21 , invece, sarà la volta della prima messa in scena di “24hour Play” (dopo il lancio che avverrà il giorno prima): un format americano che si basa su un’esperienza accattivante e innovativa che vede 3 autori e 9 attrici e attori alle prese con scrittura, creazione e allestimento in sole 24 ore di 3 corti teatrali originali. Trame Contemporanee propone la versione italiana del celebre format, in collaborazione con Compagnia Licia Lanera, Compagnia Mauri Sturno e Teatri di Bari. Per l’occasione ha chiamato a raccolta alcuni tra i più talentuosi ed affermati artisti del panorama teatrale pugliese. Gli autori saranno Arianna Gambaccini, Damiano Nirchio, Andrea Cincotti; gli interpreti dei tre mini-spettacoli saranno Michele Cipriani, Claudia Lerro, Danilo Giuva, Pietro Naglieri, Anna Maria de Giorgio, Elvira Berarducci, Elisabetta Aloia, Giordano Cozzoli e Lara De Pasquale.

Il primo intenso weekend del festival si chiude a Bari, all’AncheCinema, domenica 28 settembre, alle 21 con Andrea Pennacchi, che sarà per la prima volta in Puglia con il suo spettacolo “Pojana e i suoi fratelli” (con musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato) una carrellata dei personaggi plasmati dalla versatile arte attoriale dell’interprete e drammaturgo reso noto al grande pubblico dai monologhi nella trasmissione di La7, Propaganda live. Franco Ford, detto Pojana, con i suoi fratelli maggiori: Edo il security, Tonon il derattizzatore, Alvise il nero e altri che videro la luce all’indomani del primo aprile 2014.

Pojana è il ricco padroncino di un adattamento delle “Allegre comari di Windsor” ambientato in Veneto, con tutte le sue fisse: le armi, i schei e le tasse, i neri, il nero. Un demone, piccolo, non privo di saggezza, che usa la verità per i suoi fini e trova divertenti cose che non lo sono, e che è dentro ognuno di noi.

“Il personaggio nasce – spiega Pennacchi – dalla necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. È significativo e terribile che i veneti siano diventati, oggi, i cattivi: evasori, razzisti, ottusi. Di colpo. Da provinciali buoni, gran lavoratori, un po’ mona, che per miseria migravano a Roma a fare le servette o i carabinieri (cliché di molti film in bianco e nero), a avidi padroncini, così, di colpo, con l’ignoranza a fare da denominatore comune agli stereotipi. Un enigma, che si risolve in racconto: passando da maschere più o meno goldoniane a specchio di una società intera. Una promozione praticamente. Ed eccolo qui, Franco Ford detto il Pojana, con tutti i suoi fratelli a raccontare storie con un po’ di verità e un po’ di falsità mescolate, per guardarsi allo specchio”.

Andrea Pennacchi è uno degli attori più richiesti del momento. È stato nel cast dell’”Arlecchino?” di Marco Baliani e nel film La grande ambizione di Andrea Segre. Attualmente su Sky, è co-protagonista della serie Petra, al fianco di Paola Cortellesi, e, al cinema, a ottobre, nel film Le città di pianura di Francesco Sossai. Inoltre, sarà nel cast di Primavera, esordio alla regia di Damiano Michieletto, al fianco di Michele Riondino.

Trame Contemporanee 2025 è possibile grazie al sostegno di MIC – Direzione generale spettacolo, Regione Puglia. Patrocinio di Puglia Promozione. 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙’𝑈𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎-𝑁𝑒𝑥𝑡 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑈; 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑑i 𝑀𝑖𝑐 – 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑆𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑜.

