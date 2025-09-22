I Vigili del Fuoco di Bari hanno fornito notizie in merito al vasto incendio di ieri pomeriggio nel comune di Giovinazzo.

I soccorsi venivano allertati intorno alle ore 16:30 per un incendio di vegetazione nella periferia di Giovinazzo, ma, giunta sul posto, la squadra constatava che la situazione era ben diversa.

Tre capannoni in fiamme: due quasi crollati contenenti per lo più bancali e materiali legnosi; il terzo, quello più grande, conteneva materiale edile. I vigili del fuoco, superata una prima difficoltà oggettiva data da cancelli chiusi e parzialmente murati perché l’aerea pare fosse sottoposta a sequestro giudiziario, impegnavano tutte le risorse nel capannone più grande.

In supporto giungeva un altra squadra e l’autobotte chilolitrica per rifornire le autopompe già al lavoro. In seguito anche il mezzo speciale per ricaricare le bombole di aria dei vigili.

Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 2 di notte. Non si registrano danni a persone.