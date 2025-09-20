Nel mese di settembre, la Polizia di Stato, ha svolto, nel territorio di Monopoli (BA) interessato dalla cosiddetta “Movida Estiva”, un servizio straordinario di prevenzione e repressione finalizzato al controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti, con particolare attenzione all’uso di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope.

Le attività, svolte dalla Sezione della Polizia Stradale di Bari con l’ausilio di un laboratorio mobile, hanno consentito la verifica immediata della positività a sostanze stupefacenti e psicotrope. Numerosi i veicoli controllati durante le ore notturne di rientro dalle serate organizzate nei lidi della zona.

Complessivamente sono state accertate:

– 5 violazioni dell’art. 187 C.d.S. per guida sotto l’effetto di cocaina o cannabis;

– 7 violazioni dell’art. 186 C.d.S. per guida con tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, tra cui un neopatentato con valore nel sangue superiore a 0 g/L, soglia prevista per la sua categoria.

In totale, sono state ritirate 9 patenti di guida.

L’obiettivo di tali controlli è quello di prevenire la circolazione di conducenti in condizioni psicofisiche non idonee, riducendo il rischio di incidenti stradali con gravi conseguenze.