Un grave incidente stradale ha turbato gli automobilisti sulla strada statale 16, all’altezza di Polignano a Mare. Per cause in corso di accertamento, un tir si è ribaltato, coinvolgendo diverse autovetture e causando il ferimento di almeno 3 persone. Il sinistro ha provocato la paralisi del traffico in direzione nord, creando lunghe code e disagi alla circolazione.

​L’incidente si è verificato nelle prime ore del mattino. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante avrebbe perso il controllo, rovesciandosi sulla carreggiata e finendo per colpire alcune automobili che sopraggiungevano. L’impatto è stato violento, lasciando i veicoli danneggiati e bloccando interamente la circolazione. ​Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenute le squadre di soccorso.

A postare le foto, il Presidente dell’associazione Vivila strada.it Tonio Coladonato.