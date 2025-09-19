Oltre 300 arresti di soggetti legati alla criminalità organizzata barese effettuati dal Nucleo Investigativo nonché la confisca di beni per un valore di oltre 153 milioni di euro. A questi si aggiungono le 18.000 pattuglie svolte dal Nucleo Radiomobile di Bari nel perlustrare il territorio e i 29.000 interventi che la Centrale Operativa ha gestito in risposta alle chiamate pervenute.

Assai importanti sono stati i risultati ottenuti nel campo delle cosiddette “interdittive antimafia”; 25 infatti sono stati i provvedimenti adottati dal Prefetto di Bari all’esito delle attività svolte anche dal Nucleo Informativo.

Con la soddisfazione per gli importanti risultati operativi raggiunti nell’ultimo triennio, il Colonnello Dario Mineo lascerà, il 23 settembre, l’incarico di Comandante del Reparto Operativo di Bari per partire alla volta di Livorno, ove assumerà quello di Comandante Provinciale.

Al suo posto è stato designato il Tenente Colonnello Francesco Piroddi, 44enne originario di Napoli, che ha intrapreso la carriera militare nel 2002 frequentando l’Accademia Militare di Modena e, a seguire, i corsi della Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha frequentato il corso di “Prevenzione e Contrasto alla Corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni”. Nei gradi di Tenente e Capitano, è stato Comandante di Plotone del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Monreale (PA) e Comandante delle Compagnie Carabinieri di Giuliano in Campania (NA) e Torino-Mirafiori. Da Maggiore a Tenente Colonnello, nel corso del servizio prestato presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in Roma, ha ricoperto l’incarico di Capo Sezione presso l’Ufficio Personale Brigadieri e l’Ufficio Impiego Personale Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri.