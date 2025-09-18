Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13, a Casamassima sulla strada provinciale 75 dove un autobus della linea Ferrovie del Sud-Est, proveniente da Triggiano, ha preso fuoco mentre era in marcia. Le fiamme si sono propagate rapidamente. Altissima la colonna di fumo. A bordo si trovavano numerosi studenti di ritorno da scuola, tutti scesi immediatamente dopo che l’autista e gli stessi passeggeri si sono accorti di quanto stava accadendo. Non ci sono feriti o intossicati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti ed il carro speciale ARA per la ricarica delle bombole d’aria dei vigili. L’intervento è durato circa un’ora. In corso verifiche per appurare la causa del rogo.