Il Comitato Regionale FIDAL Puglia, unitamente alla Giunta Regionale CONI, esprime la più ferma condanna e profonda solidarietà per il grave episodio occorso al nostro tesserato e amico Vito Ancona, vittima di un vile atto di violenza la mattina di lunedì 15 settembre, durante il consueto allenamento sul lungomare di Bari nei pressi del Kursaal Santa Lucia.

Il lancio di uova che lo ha colpito al volto ha provocato un trauma facciale e orbitale con prognosi di sette giorni.

Ringraziamo i cittadini presenti per il tempestivo intervento, le Forze dell’Ordine per la pronta azione investigativa e il personale sanitario del Policlinico per le cure immediate. Un sentito ringraziamento va al sindaco Vito Leccese, agli assessori Leonetti, Palone e Petruzzelli e a tutta l’Amministrazione comunale per la loro immediata e concreta vicinanza.

Questo episodio non può essere relegato a semplice bravata.

La comunità sportiva pugliese riafferma che ogni forma di violenza, fisica o verbale, è inaccettabile e sarà sempre denunciata alle autorità competenti. Lo sport è e deve restare sinonimo di rispetto, lealtà, inclusione e tutela della persona.

La comunità dei runner di Bari, da sempre unita e solidale, continuerà a promuovere i valori della convivenza civile e della legalità, contribuendo alla crescita sociale della città e della regione.

Invitiamo tutti gli sportivi, tesserati e amatori, e la cittadinanza a partecipare all’iniziativa di solidarietà: “UN ABBRACCIO PER VITO” presso l’ingresso del Teatro Margherita a Bari, sabato 20 settembre 2025, alle ore 6:30.

Con la certezza che il lavoro delle autorità competenti porterà all’individuazione dei responsabili, ribadiamo che la Puglia sportiva è compatta nel difendere i valori dello sport e della legalità.