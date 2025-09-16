Si è consumato stamani all’alba, a Santeramo in Colle, l’ennesimo assalto ad un ufficio postale in provincia di Bari. Ad agire almeno quattro malviventi.

Sono giunti in pieno centro, in via Stazione, intorno alle 04:30, a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Utilizzando probabilmente l’ormai collaudato “metodo della marmotta”, avrebbero forzato il postamat lì presente. Al momento non è chiaro se la banda sia riuscita a portar via del denaro; i residenti della zona sono stati svegliati di colpo da due forti esplosioni e uno di loro è riuscito a riprendere i malviventi, intenti a fuggire, attraverso la videocamera del proprio cellulare.

I Carabinieri sono impegnati a ricostruire le dinamiche dell’assalto, già il terzo in territorio barese da inizio settembre. Prima di oggi, infatti, era stato preso di mira l’ufficio postale di Noicattaro nella notte tra il 12 e il 13 settembre, in via Macario: stesso orario, stesso metodo d’azione. Il 3 settembre, invece, era toccato al postamat di Cellamare in via Giuseppe Verdi. Una escalation che preoccupa cittadini e Forze dell’Ordine.

Nicola di Chio