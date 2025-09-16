C’è una data per le prossime elezioni regionali pugliesi: si andrà al voto il prossimo 23 e 24 novembre. Fonti della presidenza della giunta regionale riferiscono che il governatore Michele Emiliano firmerà il decreto di indizione delle elezioni entro la fine di settembre.
Per la Puglia si tratterebbe dell’ultima data utile, in quanto lo Statuto regionale concede 60 giorni di tempo dallo scadere della legislatura, cosa che avverrà il prossimo 21 settembre, giorno in cui si svolsero le ultime elezioni regionali, nel 2020.