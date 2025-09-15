Un runner di 62 anni è stato colpito all’occhio, questa mattina, da un uovo lanciato da un’automobile. L’aggressione è avvenuta intorno alle 6.30 sul lungomare di Bari, all’altezza dell’hotel delle Nazioni. Per il corridore, che si trovava in gruppo, si è reso necessario il trasporto in ospedale con un’ambulanza del 118, intervenuta a prestare soccorso: l’uomo è stato dimesso dopo poche ore, ma ha riportato un edema retinico. A denunciare il tutto è stato Rino Piepoli della Bari Road Runners, società sportiva di cui fa parte l’atleta ferito. L’auto su cui viaggiava l’aggressore, da quanto emerso, sarebbe stata seguita da un’altra macchina, su cui c’era una persona che avrebbe ripreso la scena con il cellulare. Il runner aggredito ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

«Basta aggressioni ai runner e a tutti coloro che fanno sport all’aperto. Chiediamo sicurezza e responsabilità. Siamo di fronte a un episodio grave, ripreso da complici che viaggiavano su un’altra auto, e non è il primo caso segnalato in città – dice Piepoli in una nota – ora servono indagini rapide per individuare e punire i responsabili; più controlli sul lungomare e nelle zone frequentate da podisti e ciclisti; collaborazione di chi ha foto/filmati o informazioni per consegnarle alle forze dell’ordine».