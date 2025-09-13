Importanti avvicendamenti hanno interessato in questi giorni il Comando Provinciale Carabinieri di Bari, con il cambio dei comandanti di quattro delle otto compagnie, oltre al Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Triggiano.

A Bari San Paolo, il Maggiore Giuseppe VERDE, dopo quattro anni, ha lasciato il comando della Compagnia per assumere l’incarico di Comandante di Compagnia presso il 3° Battaglione Allievi Ufficiali Carabinieri dell’Accademia Militare di Modena. Al suo posto è subentrato il Maggiore Andrea D’ANGELO, 34enne proveniente dalla Compagnia Carabinieri di Scalea, dove ha diretto l’incarico di comandante negli ultimi quattro anni.

La Compagnia di Gioia del Colle accoglie invece il 43enne Maggiore Gabriele FAVERO; l’Ufficiale arriva dall’esperienza maturata presso l’11° Reggimento – Intervento Operativo Carabinieri Puglia, subentrato nell’incarico al posto del Cap. Giovanni SARNACCHIARO, destinato nell’incarico di Comandante presso la Compagnia Carabinieri di Arezzo.

Anche la Compagnia di Monopoli ha un nuovo vertice; il Capitano Emilio LABONIA, 28enne che giunge da Milano, dove comandava il Nucleo Operativo di Compagnia Milano-Duomo.

Infine, un avvicendamento anche al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Triggiano; a dirigere il Reparto è stata destinata la Sottotenente Federica CERINO, 33enne, proveniente dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma.

Tutti gli avvicendamenti, che rientrano nella fisiologica rotazione degli incarichi, mirano a valorizzare le esperienze professionali degli Ufficiali e a garantire ulteriore slancio al servizio che l’Arma dei Carabinieri presta in favore del territorio dell’intera città metropolitana.