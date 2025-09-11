A poche ore dal consiglio comunale di Ruvo di Puglia in cui verrà discusso il tema del parco eolico, con le relative osservazioni, riceviamo e pubblichiamo una nota della coalizione a sostegno del sindaco Chieco, firmata da Partito Democratico di Ruvo di Puglia, Sinistra Ruvese, Lista- Con Ninni Chieco Sindaco, Popolari con Emiliano e Ruvo Popolare.

«A fronte di una progettazione di parco eolico devastante per il nostro territorio, per la nostra economia, per tanti nostri operatori economici, situazione che avrebbe richiesto la compattezza di tutta la politica, l’opposizione di centro destra in consiglio comunale, pur avendo chiesto la convocazione della commissione consiliare e del consiglio comunale, non solo non si è presentata in commissione ma si limita ad attaccare quotidianamente in maniera spregiudicata, con tesi risibili e prive di qualsivoglia ragionevolezza, la figura del Sindaco, con attacchi gravemente diffamatori alla sua persona e alla sua famiglia.

Di più, sta cercando di impedire che si tenga il Consiglio Comunale convocato per oggi, giovedì 11 settembre 2025.

Tale situazione incredibile ci fa sorgere il dubbio che il centro destra solo a parole si preoccupi di questo progetto ma che, in realtà, stia lavorando perché questo scellerato, gigantesco, devastante impianto si realizzi effettivamente, con tutte le conseguenze negative sulla vita dei nostri cittadini, sia quali singoli che come organizzazioni di produttori.

È un dato di fatto che, mentre noi ci preoccupavamo di studiare il progetto, di valutarne l’impatto sul territorio, di formalizzare pareri motivatamente contrari, cioè mentre noi ci preoccupavamo dell’interesse generale, il centro destra non solo non ha fornito il minimo contributo né giuridico né tecnico, ma ha impiegato il suo tempo a individuare ogni singolo destinatario di un eventuale esproprio (a meri fini elettorali, visti i penosi messaggi che invadono i profili whatsApp di un enorme numero di cittadini) e a fare patetiche “conferenze stampa” e comunicati sui social col solo obiettivo di colpire personalmente quanto infondatamente il Sindaco e la sua amministrazione.

Nessun contributo è venuto dal centro destra per opporsi al progetto.

Noi andremo avanti adottando tutte le possibilità politiche e istituzionali per bloccare questa devastazione e saremo accanto a tutti i movimenti e gli operatori che vorranno impegnarsi per la salvaguardia del nostro territorio e della nostra economia».