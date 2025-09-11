Un’area immersiva di circa 2000 metri quadri, dove il visitatore potrà ammirare i mezzi dell’Esercito Italiano e cimentarsi con un percorso ginnico in stile militare “Military Fitness”, scalare una parete artificiale di roccia, percorrere un ambiente completamente oscurato utilizzando visori per incrementare le capacità operative in ambiente notturno, simulare un imbarco operativo o avere un contatto diretto con i cinofili della forza armata. Anche quest’anno, il Comando militare Esercito Puglia parteciperà̀ alla Fiera del Levante di Bari, dal 13 al 21 settembre, con uno spazio dedicato, tra viale Adriatico e viale Danubio e tante novità.

Le giornate della manifestazione vedranno la partecipazione di “Radio Esercito”, che trasmetterà in diretta streaming dalla Fiera del levante e dalla Banda della Brigata Meccanizzata “Pinerolo” che intratterrà i visitatori con alcuni interventi musicali.

Infine, un Infopoint composto da personale specializzato fornirà le informazioni sulle opportunità professionali offerte dalla Forza Armata.