E’ fissata per oggi, mercoledì 10 settembre 2025, alle ore 10:30, nella Sala al V Piano del plesso assessorati della Regione Puglia, a Bari, la conferenza stampa di presentazione del nuovo intervento “ReD” destinato ai giovani sottoposti a misure penali: un’azione innovativa che integra giustizia minorile e welfare regionale, promuovendo percorsi di rieducazione, formazione e inclusione.

Interverranno Ruggiero Mennea, consigliere delegato al Welfare della Regione Puglia; Valentina Romano, direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia; Dorella Quarto, dirigente del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata.

L’iniziativa, frutto dell’accordo di collaborazione tra il Dipartimento Welfare della Regione Puglia e il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata, prevede un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro e mira a coinvolgere circa 200 giovani in percorsi individualizzati di reinserimento sociale.